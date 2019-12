3BMeteo – IN ARRIVO LA TEMPESTA di SANTA LUCIA, NEVE al Nord, MALTEMPO al Centrosud

SITUAZIONE. Dopo quella di giovedì l’ennesima perturbazione raggiungerà il Mediterraneo centrale e l’Italia a ridosso del weekend, sospinta da forti correnti mediamente nordatlantiche. Il suo transito è atteso nel corso di venerdì, Santa Lucia, in un ambiente di aria sufficientemente fredda da favorire precipitazioni a carattere nevoso fino a bassa quota sulle regioni del Nord. Addirittura, in alcuni fasi, i fiocchi di neve potranno fare la loro comparsa fin sulla Pianura Padana, seppur si tratterà di fenomeni deboli e fugaci. Rapidamente si estenderà al Centro-Sud provocando maltempo soprattutto sul versante tirrenico, mentre in giornata tenderà ad esaurire i suoi effetti a partire dal Nordovest. Vediamo i dettagli:

PERTURBAZIONE VENERDÌ, NEVE A TRATTI IN PIANURA AL NORD – Peggiora al Nordovest con precipitazioni in intensificazione fin dalle primissime ore della giornata, ovvero quelle notturne, in rapida estensione al Nordest in mattinata. Fenomeni quindi su Valle d’Aosta, Piemonte, Ovest Lombardia e Liguria, neve in collina ma a tratti anche in pianura (o comunque mista a pioggia) su Piemonte (parzialmente in ombra probabilmente il basso Piemonte), Lombardia, Emilia, poi alta pianura e fascia pedemontana veneta, alta pianura e pedemontana friulana. Fiocchi fin sui fondovalle delle Alpi, in collina sull’entroterra ligure, specie sul Savonese, dai 600/1000m sull’Appennino Emiliano.