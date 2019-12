TERREMOTI. REGIONE CAMPANIA:” STANZIAMENTO STRAORDINARIO PER SCUOLE BENEVENTO”

La Regione Campania ha deliberato lo stanziamento di risorse per venire incontro a un’emergenza straordinaria segnalata dal Comune di Benevento il cui territorio è stato colpito dal recente sciame sismico. La delibera, adottata d’urgenza dalla Giunta regionale nella riunione di oggi, permetterà all’Ente sannita di fronteggiare il deficit funzionale e di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche. “Ancora una volta -si legge in una nota- la Regione Campania risponde prontamente e si schiera fattivamente al fianco dei territori e dei cittadini, primi fra tutti gli studenti campani, per continuare a garantire, in sinergia con gli enti locali competenti, la sicurezza e l’efficienza delle nostre scuole”.