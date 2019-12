3BMETEO ITALIA; forte MALTEMPO tra venerdì e sabato con PIOGGE, TEMPORALI, NEVE e venti di TEMPESTA

SITUAZIONE. Dopo il transito della perturbazione mediterranea che giovedì impegnerà buona parte d’Italia il flusso perturbato atlantico tornerà a far visita alle basse latitudini europee con un intenso sistema frontale responsabile di un netto peggioramento venerdì a partire dal Nordovest, con abbondanti nevicate sulle Alpi. I fenomeni si estenderanno rapidamente a Triveneto e regioni tirreniche centro-settentrionali, mentre a brevissima distanza giungerà un secondo intenso fronte sabato che dalla Sardegna punterà questa volta le regioni centro-meridionali tirreniche, sconfinando a tratti di quelle adriatiche e ioniche. La sera di sabato infine giungerà un nuovo impulso instabile a partire dal Nordovest. Ma vediamo maggiori dettagli:

METEO VENERDÌ. Al Nord maltempo sin dalle prime ore della giornata al Nordovest con piogge e rovesci anche forti, specie su Liguria (con possibili nubifragi), alto Piemonte ed est Valle d’Aosta, in estensione ad ovest Emilia, Lombardia, Trentino, Veneto centro-settentrionale e Friuli VG. Fenomeni più più deboli su basso Veneto e Romagna. In serata fenomeni in attenuazione a partire dal Nordovest. Neve abbondante sulle Alpi occidentali dai 1200/1500m, a quote superiori sulle Dolomiti. Al Centro nubi in aumento sulle tirreniche con piogge e rovesci a partire dalla Toscana (con possibili nubifragi) in estensione entro sera ad Umbria e Lazio. Deboli fenomeni in arrivo la sera sulle interne adriatiche, asciutto invece sulle coste di Marche ed Abruzzo con maggiori schiarite. Peggiora in Sardegna con piogge dal pomeriggio. Al Sud qualche pioggia al mattino su Campania e Calabria tirrenica, in miglioramento dal pomeriggio. Sole offuscato da stratificazioni alte altrove, la sera qualche pioggia di nuovo sull’alta Campania. Temperature in calo al Nord. Venti che diverranno molto forti da sud-sudovest, da sudest sull’Adriatico.

METEO SABATO. Al Nord residue piogge sullo Spezzino, in esaurimento, nubi e piogge su alto Veneto e Friuli VG, in attenuazione in giornata, neve dai 1300/1500m. Altrove più soleggiato ma entro sera peggiora di nuovo al Nordovest con piogge in estensione ad Emilia, bassa Lombardia e basso Veneto. Al Centro maltempo su Toscana interna ma soprattutto Umbria e Lazio (qui con nubifragi possibili nelle prime ore del giorno) con piogge e rovesci anche temporaleschi e fenomeni in sconfinamento all’entroterra adriatico, sulle Marche fin sulle coste. In giornata migliora in Toscana con schiarite in estensione ai restanti settori. La sera nuovo peggioramento sulle tirreniche con piogge soprattutto sull’alta Toscana. Iniziale stabilità in Sardegna, in temporaneo miglioramento in giornata. Al Sud piogge e temporali sulle tirreniche peninsulari, piogge anche su nord Sicilia, zone ioniche e Salento, dove i fenomeni si attenueranno entro sera. Asciutto con maggiori schiarite su medio-alta Puglia. Temperature in calo. Venti forti sudoccidentali con locali mareggiate. Acqua alta eccezionale sulla Laguna Veneta con picco di 140cm nelle prime ore notturne.

TENDENZA SUCCESSIVA. Domenica qualche nevicata sulle Alpi confinali, specie centro-occidentali, alcune piogge sulle regioni centro-meridionali tirreniche e Sardegna interna, altrove più soleggiato. Venti occidentali sempre molto forti con possibili mareggiate. Migliora ovunque da lunedì salvo residui disturbi sui confini alpini, ma nei giorni successivi e soprattutto dopo Natale nuovi cambiamenti sembrano in agguato.

