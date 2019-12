CARCERI. GARANTE DETENUTI ‘A BENEVENTO MALE SANITA’, MANCA PADIGLIONE DETENTIVO’

“Nel carcere di Benevento tante cose vanno bene, ma non la sanità. Questa è l’unica città in cui non c’è un padiglione detentivo”. Lo ha dichiarato il garante regionale dei

detenuti per la Campania, Samuele Ciambriello, che oggi ha partecipato al pranzo di Natale organizzato dalla comunità di Sant’Egidio nell’istituto di pena di contrada Capodimonte, a Benevento.

“E’ l’unica città – ha sottolineato – in cui non c’è, le altre province della Campania ne sono dotate. Per non parlare dei ritardi delle visite specialistiche: i detenuti attendono dai sette ai nove mesi per averne una perché i laboratori privati non li accettano”.