NATALE ALL’UNIFORTUNATO. EMOZIONANTE CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE PERGAMENE DI LAUREA.

La tradizione continua all’Università Giustino Fortunato di Benevento dove anche quest’anno è andata in scena la consegna delle pergamene di laurea per circa 100 neo dottori. Il pomeriggio è iniziato con la celebrazione della Santa Messa officiata da Don Leonardo Lepore direttore dell’Istituto Superiore di Scienze religiose. Scenario della cerimonia presieduta dal Magnifico Rettore dell’UniFortunato Giuseppe Acocella, è stata l’aula magna piena in ogni ordine di posto, dove è stato proiettato il video racconto di un anno di attività dell’Ateneo telematico. Ad impreziosire la serata l’esibizione dell’Accademia LAB di Benevento che con i suoi allievi diretti dalle docenti Marcella Parziale e Carla Gentile per il canto, hanno proposto tre standard: Feliz Navidad, Season of love ed Happy. A seguire l’UniFortunato ha proceduto alla donazione di un contributo economico in favore della Caritas di Benevento destinato alle famiglie bisognose. Ospite d’onore il Prof. Mario Pescante – dirigente sportivo, già presidente del CONI (1993-1998) e Vice presidente del CIO (2009 – 2012) e politico, che ha tenuto una lectio sul tema: “Politica e diplomazia dello sport. La pace in campo da Olimpia ai giorni nostri”. L’emozionante cerimonia si è chiusa con la consegna delle pergamene di laurea ai neo dottori da parte del Magnifico Rettore Giuseppe Acocella e del Prof. Mario Pescante. La serata è stata condotta dal giornalista Alfredo Salzano. Ciliegina sulla torta il lancio del tocco che ha sancito la fine della serata tra applausi, foto e complimenti per tutti.