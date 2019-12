Alluvione a San Martino Valle Caudina. De Luca: “non vi lasceremo soli”

A San Martino Valle Caudina, una delle situazioni più critiche dovute al maltempo che ha causato emergenze in tutta la Campania – ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – abbiamo voluto portare la nostra solidarietà e vicinanza alle famiglie, ai circa trecento sfollati e il nostro ringraziamento a tutti quanti hanno contribuito a tamponare una situazione davvero grave, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche analoghe, per la quasi identica frana, a quelle di Sarno.

Con il Prefetto, il Sindaco e la Protezione Civile Regionale abbiamo fatto il punto della situazione e organizzato una serie di interventi mirati.

La Regione Campania – ha concluso il Governatore De Luca – sarà in prima linea in tutti i territori che hanno subito la violenza degli ultimi due giorni di maltempo, sia sul fronte delle emergenze che stiamo affrontando da subito, sia per il successivo e conseguente piano di messa in sicurezza.