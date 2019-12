ilmeteo.it: ULTIMO WEEKEND del 2019, Sabato e Domenica IRRUZIONE di ARIA FREDDA e ritorno di un PERICOLO. I Dettagli

Ci stiamo avviando a grandi passi verso l’ultimo WEEKEND del 2019 e il quadro meteorologico sembra destinato ad essere ancora condizionato da un’area di alta pressione sub-tropicale con centro motore, attualmente, tra il Nord Africa e la Penisola iberica. Nonostante ciò tra Sabato 28 e Domenica 29 l’atmosfera potrebbe essere minacciata da alcuni elementi.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire come evolverà il tempo del prossimo fine settimana.

Come già anticipato, un promontorio anticiclonico sta già cominciando ad estendere la sua influenza sull’area mediterranea. Il tempo continuerà dunque a mantenere una linea di condotta piuttosto stabile fino a giovedì 26 dicembre. Tra venerdì 27 e sabato 28 invece, un blocco d’aria molto fredda in arrivo sui vicini Balcani, inizierà ad accarezzare il bordo più orientale del nostro Paese, segnatamente l’area adriatica del Centro e il Sud. L’Italia sarà dunque contesa tra un moderata irruzione d’aria fredda ed un potente anticiclone.

La giornata di sabato trascorrerà comunque all’insegna del bel tempo su gran parte d’Italia seppur con il pericolo della nebbia che incomberà soprattutto sulle pianure del Nord, ma anche su alcuni tratti delle vallate del Centro, specie in Toscana e in Umbria.

Sull’area adriatica del Centro e su alcuni tratti del Sud l’arrivo dell’annunciata aria fredda potrà provocare qualche annuvolamento di passaggio, soprattutto tra l’Abruzzo, il Salento, la Basilicata e i comparti settentrionali della Calabria. Il rischio di precipitazioni, tuttavia, si manterrà decisamente basso anche se non possiamo escludere qualche piovasco in Abruzzo. Sulle aree sopra citate è atteso inoltre un generale calo termico e un rinforzo dei venti dai quadranti nord-orientali.

Arriviamo così alla giornata di domenica quando il quadro meteorologico generale non subirà particolari variazioni. I venti freddi nord-orientali continueranno a disturbare un po’ il meteo sul basso Adriatico e al Sud dove continueremo ad avere una moderata variabilità in un contesto climatico abbastanza frizzante.

Altrove, invece, l’alta pressione continuerà a garantire un’atmosfera più mite e quieta, minacciata solo da possibili nebbie che avvolgeranno diversi settori della Val Padana, con forti riduzioni della visibilità,specie di notte e nelle ore prossime all’alba.

ilmeteo.it