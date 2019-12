CHIEVO – BENEVENTO : LE PAGELLE.

Il Benevento domina a Verona ed è a +12 dalla seconda in classifica. Altra vittoria per la truppa giallorossa che, nel boxing day, sbanca anche il “Bentegodi” di Verona e vola in classifica. Tuia tra i migliori in campo insieme al capitano Maggio e all’ex di turno Hetemaj. L’attacco ancora una volta deludente, sembra essere l’unica pecca di questa macchina perfetta. MONTIPÓ 6,5: subisce un gol dopo oltre 500 minuti di clean sheet, commettendo una leggerezza, ma si riscatta nel finale con parate provvidenziali su Garritano e Giaccherini. MAGGIO 7,5: la cura Inzaghi ha giovato al capitano che, nonostante sia prossimo ai 38 anni, sembra stia vivendo una seconda giovinezza. Sua la rete del momentaneo pareggio. CALDIROLA 7: ribattezzato il “ministro della difesa”, offre la solita prestazione sontuosa. TUIA 7,5: tra i migliori in campo, superbo in difesa segna la rete dei tre punti. Sul finale rischia l’autogol ma per fortuna colpisce il palo. LETIZIA 7: commette uno svarione difensivo che costa lo svantaggio iniziale ma si riscatta pennellando l’assist a Maggio per il gol del pareggio. HETEMAJ 7: contro i suoi ex compagni del Chievo corre e lotta per tutta la partita senza risparmiarsi. Nonostante le 33 primavere ha la carica agonistica di un ventenne. SCHIATTARELLA 6: oggi leggermente sottotono, forse a causa di un giallo evitabile nel primo tempo, che, probabilmente ne condiziona la prestazione. VIOLA 7: cerca, senza riuscirci la soluzione personale, ma è comunque decisivo, fornendo l’assist a Tuia per il gol del vantaggio.(81′ ARMENTEROS sv) INSIGNE 5,5: non entra mai veramente in partita, Inzaghi lo sostituisce dopo circa un’ora di gioco.(63′ TELLO 6,5: più efficace del napoletano, dal momento che dà il suo apporto in fase difensiva e sostanza al centrocampo). IMPROTA 6: Inzaghi lo schiera titolare e il napoletano non lo ripaga pienamente, dal momento che spreca molte occasioni che potrebbero essere decisive. (74′ ANTEI 6: prezioso in fase di contenimento, quando l’attacco veneto prova il tutto per tutto). CODA 6: tiene sempre in apprensione la difesa clivense ma purtroppo pecca di precisione e non riesce a trovare la marcatura personale. Allenatore – INZAGHI 8: ha creato una squadra a sua immagine e somiglianza, con una mentalità vincente e mai sazia di vittorie e record. Questo Benevento è dominatore assoluto del campionato di serie B e non sembra volersi fermare .