L’Accademia saluta l’anno con l’Ischia

Nonostante il periodo natalizio, il campionato per l’Accademia non si è ancora fermato.

Domani pomeriggio è previsto infatti alla Palestra Rampone di Benevento il recupero della gara con Ischia, rinviata a novembre e ora ultimo impegno dell’anno per le giallorosse. Il 2019 dell’Accademia può tranquillamente essere definito, come si è soliti dire in questi casi, un’annata dai due volti. La prima parte, quella relativa alla stagione 2018-19 è scivolata via in modo pressoché anonimo, con un campionato chiuso al sesto posto, senza particolari sussulti e che alla fine ha rispecchiato il valore della squadra per quanto mostrato in campo. Tutt’altra musica invece la seconda parte dell’anno e quindi l’inizio della nuova stagione. Una squadra puntellata a misura ha completamente cambiato marcia: in Coppa Campania il cammino si è fermato solo in semifinale mentre in campionato la squadra è terza, attaccata alle primissime posizioni, con la concreta possibilità di giocarsi le sue carte fino alla fine della stagione.

Il prossimo avversario delle giallorosse sarà come detto l’Ischia, squadra partita benissimo con tre vittorie nelle prime tre giornate e otto punti in classifica. Poi solamente 4 quelli conquistati nelle altre sei gare, a dimostrazione di un andamento non proprio brillante soprattutto nelle ultime settimane. Tutta quella isolana resta una squadra da prendere con le molle e capace di impensierire gli avversari, come mostrato in diverse occasioni. Per l’Accademia invece l’obiettivo è conquistare l’intera posta in palio per avvicinare il Pontecagnano, in seconda posizione.

La partita avrà inizio alle ore 16.30 alla Palestra Rampone. Il campionato dell’Accademia riprenderà poi l’11 gennaio a Volla per l’ultima gara del girone di andata.