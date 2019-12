Saldi invernali, pronto il calendario: tra il 2 e il 5 gennaio via agli sconti

Dopo l’abbuffata dello shopping natalizio, ormai pochi giorni ci separano dal via ai saldi invernali. Che scatteranno in tutta Italia qualche giorno prima dell’Epifania. Regione per regione, è già stato stabilito il calendario delle vendite scontate che, nella maggior parte dei casi, si prolungheranno fino a marzo.

Ecco tutte le date, secondo il calendario comunicato da Confesercenti.

Abruzzo – Dal 4 gennaio al 3 marzo

Basilicata – Dal 2 gennaio al 2 marzo

Calabria – Dal 4 gennaio al 3 marzo

Campania – Dal 4 gennaio al 3 marzo

Emilia Romagna – Dal 4 gennaio (durata 60 giorni)

Lazio – Dal 4 gennaio al 15 febbraio

Liguria – Dal 4 gennaio al 17 febbraio

Lombardia – Dal 4 gennaio (durata massima 60 giorni)

Marche – Dal 4 gennaio al primo marzo

Molise – Dal 4 gennaio (durata 60 giorni)

Piemonte – Dal 4 gennaio (durata 60 giorni)

Puglia – Dal 4 gennaio al 3 marzo

Toscana – Dal 4 gennaio al 3 marzo

Umbria – Dal 4 gennaio (durata massima 60 giorni)

Veneto – Dal 4 gennaio al 28 febbraio

Friuli Venezia Giulia – Dal 4 gennaio

Sardegna – Dal 4 gennaio (durata massima 60 giorni)

Sicilia – Dal 2 gennaio al 15 marzo

Valle d’Aosta – Dal 2 gennaio (durata massima 60 giorni)

Provincia di Trento – Tutto l’anno previa comunicazione alla Camera di Commercio

Provincia di Bolzano – Calendario diverso distretto per distretto

Cambio merce e indicazione dei prezzi, tutte le regole – Per evitare disguidi e problemi, Confcommercio ricorda alcune precauzioni da non dimenticare durante gli acquisti di fine stagione. La possibilità di cambiare la merce è in genere legata alla discrezionalità del negoziante. Se però il prodotto acquistato è danneggiato scatta l’obbligo per il commerciante di riparare o sostituire il capo oppure, se impossibilitato a farlo, di ridurre il prezzo pagato o di restituire i soldi. L’acquirente deve segnalare il difetto entro due mesi dalla data della scoperta. Anche la possibilità di provarsi gli abiti è lasciata alla scelta del negoziante. I capi messi in vendita in periodo di saldo devono avere carattere stagionale o di moda. I commercianti possono tuttavia offrire anche abiti non appartenenti alla stagione. Il negoziante è infine obbligato a indicare il prezzo iniziale del prodotto, lo sconto e il prezzo finale.

