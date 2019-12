L’Accademia chiude il 2019 con una vittoria

inisce con una vittoria il 2019 dell’Accademia.

Al Rampone di Benevento, nel recupero della quinta giornata di campionato, le giallosse vincono 3-0 (25-20, 25-21, 25-16) la gara con l’Ischia e salutano nel migliore dei modi l’anno solare.

Vittoria limpida e meritata per le beneventane, protagoniste di un grande avvio di partita dove l’ampio margine accumulato sul 23-12 aveva chiaramente testimoniato un predominio incontrastato delle padrone di casa. Poi qualche cambio e un buon finale di frazione dell’Ischia avevano riportato sotto le isolane fino al 17-23, prima della resa definitiva sul 20-25. Solo nel secondo set la gara è rimasta quasi per intero sui binari dell’equilibrio: sul 19-18 Accademia è stato poi un break di 4-0 delle giallorosse a indirizzare il punteggio verso il 2-0 (25-21) e da lì la gara è poi scivolata via fino alla fine. La partita ha mostrato ancora una volta la solidità della squadra beneventana, nonostante le assenze (questa sera out anche Alessandra Pericolo), e confermato il momento negativo in termini di risultati dell’Ischia, anche se la squadra isolana ha disputato ugualmente una discreta partita.

Con questi tre punti le beneventane rafforzano la terza posizione in classifica e si avvicinano al Pontecagnano al secondo posto, ora distante solo due punti, portandosi contemporaneamente anche -4 dalla vetta occupata dalla Volalto Caserta 2.0. Con una gara al termine del girone di andata, si chiude quindi una prima parte di campionato decisamente positiva per l’Accademia, considerata anche la semifinale di Coppa Campania, competizione dove le giallorosse hanno tenuto testa alle due finaliste, le stesse avversarie di questo girone di serie c.

Prossimo turno

Dopo due mesi intensi e partite praticamente ogni tre giorni, l’Accademia adesso si gode una settimana di riposo per poi tornare in campo sabato 11 gennaio in trasferta contro il Volla nell’ultima gara di andata del campionato.

Tabellino

Accademia Volley: Tufo, Guerriero 7, De Santis, Pericolo An. 18, De Cristofaro 4, Cona (L), D’Ambrosio ne, Della Gatta 4, Grillo 2, Bosco 1, Iannelli 9, Pericolo Al. ne. All. V. Ruscello. Vice All. A. Cioffi.

Pallavolo Ischia: Patalano 2, Impagliazzo L. 10, Terzo 7, Impagliazzo V. 5, Polito C. 3, Polito R. 5, Califano (L), Scotto Di Minico 3, Trani 1, Scala.

Parziali: 25-20 (21′), 25-21 (25′), 25-16 (23′).