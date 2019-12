Mortaruolo: “Tra obiettivi storici e sguardo propositivo al futuro. Il mio impegno per il Sannio e la Campania”

Sono pochissime le ore che ci separano dal 2020. Un anno che si aprirà con un importante appuntamento, le elezioni regionali, che concluderanno un quinquennio decisivo per il futuro della Regione Campania che ha impresso con la guida energica e incisiva del Presidente De Luca e della maggioranza di cui mi onoro di fare parte, una svolta per il presente e per il futuro della nostraregione.

Ai cittadini del Sannio e della Campania, in particolare ai giovani, a coloro che sono animati da sentimenti di sfiducia, delusione e disinteresse, a quanti guardano con lontananza alla politica vorrei dire: non allontanatevi dalla discussione politica, dite la vostra sempre anche quanto le scelte compiute non sono aderenti con il vostro pensiero. Siate protagonisti del nostro presente e del futuro della nostra terra: servono idee, proposte, spazi di confronto, nuove energie.

Il muscolare lavoro portato avanti dal Governo regionale non può essere disperso. È prezioso dunque non rinchiudersi nel proprio orizzonte personale perchè solo investendo sulla interazione tra politica e comunità si potranno assumere scelte importanti per il bene comune.

Questo confronto costruttivo con il territorio e con i cittadini è stato al centro anche di questo anno denso di attività legislativa, ricco di iniziative, di incontri, di confronto, di provvedimenti consiliari, di azioni al vaglio delle Commissioni permanenti e speciali della nostra Regione Campania.

Nel 2015, quando la nostra Amministrazione guidata dal presidente De Luca si è insediata alla guida della Regione, abbiamo voluto attuare elefantiaci sforzi per risollevare la Campania dallo stallo nel quale versava investendo sul suo sviluppo da edificare su fondamenta solide e sane.

Abbiamo voluto mettere a frutto il potenziale della nostra Regione, le sue risorse materiali e di pensiero, le sue eccellenze, le sue problematiche con politiche di valorizzazione incisive e coraggiose.

Abbiamo voluto dare alle migliori energie della nostra terra delle opportunità mai esplorate per mettersi in gioco e per competere con il resto del mondo; ai giovani abbiamo voluto garantire il diritto allo studio e a una mobilità sicura e senza sbavature in tutta la Campania; agli artigiani e agli imprenditoriabbiamo dimostrato che c’è una strada seria che insieme possiamo percorrere per valorizzare le numerose e rinomate realtà produttive note in tutto il mondo.

Per non parlare della valorizzazione dei circuiti turistici e delle perle d’arte che la Campania custodisce; ma anche della rivoluzione copernicana nel campo della sanità per un potenziamento dei livelli essenziali di assistenza per essere più efficienti e vicini alle problematiche dei cittadini. Cure adeguate per tutti è stata la nostra strada maestra.

Insieme. È stata questa la “pietra miliare” del mio, del nostro impegno. Ci siamo alleati con il territorio, con le sue energie migliori, con i Comuni, con le Scuole, con le Istituzioni civili e con le Forze dell’Ordine, con le realtà associazionistiche e di volontariato che sono insostituibili e preziose risorse della nostra Regione.

Più coesione. È stato un altro obiettivo strategico che ci siamo dati insieme a quello della sicurezza. Ma anche meno disparità sul piano dei redditi, dei diritti, dei servizi, delle opportunità occupazionali.

Un’altra priorità? Nel mare magnum dello stallo in cui versava la Campania abbiamo dispiegato le vele per riformare una Regione che oggi è straordinariamente competitiva sul piano degli investimenti e per uscire da un commissariamento sanitario che ci ha ingabbiati per anni.

Un duro e impegnativo lavoro che come Consiglieri regionali insieme alla Giunta, alle Commissioni, ai funzionari e a tanti cittadini abbiamo condotto giorno dopo giorno con competenza, serietà e sobrietà.

Abbiamo messo, per la prima volta nella storia della più importante istituzione regionale, la Campania al centro dell’Italia ma anche dello scenario mondiale. E le Universiadi ma anche il riconoscimento Unesco della Dieta Mediterranea e dell’arte del pizzaiuolo lo stanno testimoniando con investimenti strategici sull’indiscutibile assetto identitario che rende la Campania meravigliosa e unica nel mondo.

Agricoltura, ambiente, cultura, turismo, sanità, formazione, istruzione, pari opportunità, fondi europei, lavoro, attività produttive, politiche sociali, sport. Sono tutte onde luminose che si irradiano dal prisma della nostra Regione Campania sulla quale abbiamo voluto investire con coraggio e fiducia. E per la quale ci stiamo impegnando a garantire, grazie alla collaborazione di tanti uomini e donne, un percorso nuovo.

Occupazione e sicurezza devono rincorrersi come rime baciate nel denso programma amministrativo che stiamo portando avanti.

Serve più lavoro e più opportunità di crescita per la nostra terra che dai giovani e dalla saggezza di chi è più avanti negli anni trae linfa vitale per essere sempre più “terra felix”.

Oggi, più di ieri!