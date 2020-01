3BMETEO ITALIA ; Fino al 4 gennaio ANTICICLONE sull’Italia , attenzione alle nebbie

Situazione: Il campo di alta pressione di matrice sub tropicale che si è insediato tra l’Europa occidentale e l’Italia resisterà fino all’inizio del weekend e garantirà condizioni generali di stabilità su gran parte del Paese. Stabilità che tuttavia non significherà sole ovunque a causa del ristagno della massa d’aria nei bassi strati che favorirà anche nebbie e nubi basse, soprattutto al Nord e nelle valli del Centro, nebbie che potranno essere persistenti anche durante il giorno. La situazione si sbloccherà nel corso della seconda parte del weekend, da domenica quando un impulso di correnti fredde di estrazione polare scivolerà verso l’Adriatico e l’Italia meridionale. Intanto vediamo le previsioni fino a Sabato

Meteo venerdì: Nord nubi basse sulla Liguria con locali pioviggini serali, in prevalenza soleggiato o velato su Alpi, Prealpi e pedemontane, nebbie anche spesse in pianura in parziale sollevamento diurno sui settori occidentali ma in nuovo ispessimento la sera e la notte. Centro nuvoloso sulla Toscana per foschie in sollevamento e nubi basse con locali pioviggini serali sui settori settentrionali. bel tempo prevalente altrove con foschie e locali banchi di nebbia nelle ore più fredde, tendenza a qualche nube bassa anche in Umbria e sull’alto Lazio. Sud bel tempo prevalente con qualche innocuo annuvolamento tra la sera e la notte lungo l’area tirrenica. Temperature in ulteriore lieve aumento nei valori massimi soprattutto in montagna. Venti intorno SO sull’alto Tirreno, settentrionali altrove. Mari poco mossi o localmente mossi.

Meteo sabato: Nord al mattino qualche nebbia in Val padana in diradamento diurno, più sole altrove salvo nubi basse sulla Liguria centro orientale. Tra il pomeriggio e la sera nubi in aumento sulle Alpi orientali con deboli nevicate sui settori di confine, in nottata possibili piovaschi sulla Romagna. Centro nuvoloso su Toscana, Umbria e Lazio per foschie in sollevamento e nubi basse. Addensamenti sparsi anche lungo l’Adriatico ma con maggiori schiarite, tra sera e notte più nubi sulle Marche e l’Abruzzo. Sud nubi basse lungo l’area tirrenica con locali deboli pioviggini, più soleggiato altrove. Tra la sera e la notte peggiora su Molise e Puglia con qualche pioggia. Temperature in ulteriore lieve aumento nei valori massimi, in calo le minime al Centro Sud. Venti intorno SO sull’alto Tirreno, settentrionali altrove in rinforzo la notte. Mari poco mossi o localmente mossi tendenti a mossi o molto mossi i bacini orientali.