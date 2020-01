Regione CAMPANIA: Interventi per le imprese artigiane, per le imprese commerciali e per quelle ambulanti

La Regione Campania ha stanziato risorse per complessivi 30 milioni di euro destinate ad aiuti in favore di commercianti, artigiani, ambulanti ed aree mercatali per interventi di innovazione, istemazione ed adeguamento igienico sanitario con contributi a fondo perduto e agevolazioni in conto impianti, così ripartiti:

10 Meuro per aiuti alle Micro, Piccole e Medie imprese operanti nel settore dell’artigianato per introdurre soluzioni innovative di processo e/o prodotto, acquisire attrezzature innovative e migliorare i sistemi di gestione;

per aiuti alle Micro, Piccole e Medie imprese operanti nel per introdurre soluzioni innovative di processo e/o prodotto, acquisire attrezzature innovative e migliorare i sistemi di gestione; 10 Meuro per aiuti alle Micro, Piccole e Medie imprese operanti nel settore del commercio per accrescere la competitività delle imprese attraverso soluzioni digitali in grado di ampliare l’offerta commerciale;

per aiuti alle Micro, Piccole e Medie imprese operanti nel per accrescere la competitività delle imprese attraverso soluzioni digitali in grado di ampliare l’offerta commerciale; 5 Meuro per aiuti alle Micro, Piccole e Medie imprese operanti nel settore del commercio ambulante per aggiornare il parco autoveicoli ed innovare le dotazioni strumentali.