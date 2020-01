Forza e Coraggio. Nuovo esterno alto per la rosa di mister Liccardi

Dopo la vittoria ottenuta ieri contro la Viribus Somma che ha messo fine al periodo negativo, arriva un regalo per la Forza e Coraggio nel giorno dell’Epifania. I giallorossi, però, invece che la vecchina con il sacco dei dolciumi, devono ringraziare il D.s. Magliulo che ha portato alla corte di mister Liccardi Massimo Maioriello.

Maioriello è un esterno offensivo mancino, classe ’88, che predilige giocare sulla fascia destra del campo per sfruttare le sue doti tecniche accentrandosi e andando al tiro; non disdegna di agire anche come trequartista dietro alle punte. Per lui esperienze di rilievo nei settori giovanili di Napoli e Lazio; dopodiché ha vestito le maglie di Gladiator e Bacoli e, nell’ultima stagione, ha giocato prima ad Aversa e poi con la maglia del Teano, squadra con la quale ha raggiunto la salvezza in Promozione.

Dotato di un piede sopraffino, Maioriello potrà garantire alla Forza e Coraggio tanta qualità ed esperienza.