3BMeteo , ANTICICLONE MANGIA INVERNO anche nei prossimi giorni, quanto DURERÀ ?

Situazione: Non sarà una blanda depressione nord africana a mettere fine al dominio anticiclonico sull’Italia e nemmeno un abbassamento sostanziale di latitudine del flusso atlantico, ancora troppo settentrionale per piegare verso l’Italia. Per uno sblocco dell’attuale situazione di stallo deve intervenire un cambiamento importante nella circolazione generale e per il momento questo cambiamento non si vede. Comunque con l’avvio della nuova settimana le correnti atlantiche faranno un primo tentativo di abbattere l’anticiclone e qualche infiltrazione instabile potrà interessare le regioni settentrionali ma nulla ancora di risolutivo. Il tutto potrebbe tradursi solo in qualche debole pioggia sulla Liguria

Meteo tendenza 18-20 gennaio

Per un cambiamento sostanziale si potrebbe arrivare alla fine della seconda decade del mese tra il 18 e il 20 quando i modelli identificano un possibile indebolimento del vortice polare e una maggiore ondulazione delle correnti perturbate. Allora l’Italia potrebbe diventare obiettivo di qualche primo impulso freddo nord europeo dalla traiettoria ancora molto incerta. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni. Non perdete tutti i nostri aggiornamenti.