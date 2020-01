Domenica mattina pienone al Teatro Massimo per le prove di Sir Pappano e l’OFB.

Questa mattina, al Teatro Massimo di Benevento, grande successo di pubblico per la prova generale del concerto di apertura della stagione dell’ Orchestra Filarmonica di Benevento OFB diretta dal Maestro Sir Antonio Pappano.

Appuntamento questa sera, alle ore 19.00, per il concerto ufficiale sempre al Teatro Massimo.

A Benevento, Sir Pappano dirigerà l’Ofb in un programma raffinato e di grande fascino: il Prélude à l’après-midi d’un faune, di C. A. Debussy e la suite Shéhérazade, op. 35 di N. A. Rimskij-Korsakov. I due brani, capisaldi della letteratura sinfonica di fine ottocento rappresentano lo spirito del tempo di culture apparentemente lontane: francese e russa, fortemente caratterizzate dal differente uso dei timbri e dei pesi orchestrali, ma che trovano il loro punto di incontro nel visionario approccio degli autori a materiale extra-musicale di stampo mitologico e bucolico per Debussy ed esotico e favolistico per Korsakov.

Questo grande concerto rappresenta un ulteriore tassello che si aggiunge a un più ampio progetto di valorizzazione che la Regione ha messo in atto anche con la collaborazione di Confindustria Benevento, per creare occasioni di sviluppo del turismo culturale dell’area sannita.

Già nel corso del 2019 la Regione Campania, attraverso la Scabec, ha realizzato infatti una serie di appuntamenti musicali con la rassegna Lirica a Benevento presso il Teatro Romano – riportando l’opera al sito archeologico dopo 40 anni – percorsi culturali di trekking urbano e di visite notturne per scoprire i tanti tesori d’arte, architettura e archeologia che Benevento e i suoi dintorni custodiscono.