3BMeteo, L’ANOMALO ANTICICLONE insisterà ancora per QUALCHE GIORNO,

SITUAZIONE. Esteso dall’Europa sudoccidentale a quella balcanica il vasto anticiclone che domina la scena da giorni e giorni condizionerà il tempo sull’Italia anche in settimana, mantenendo prevalenti condizioni di stabilità atmosferica, a parte alcuni intoppi rappresentati da qualche infiltrazione umida che continuerà a raggiungere la Liguria con alcune deboli piogge. La prolungata stabilità atmosferica sarà però causa di un ulteriore peggioramento delle condizioni dell’aria per l’elevata concentrazione di sostanze inquinanti schiacciate dall’alta pressione verso il basso. Prime fra tutte la Pianura Padana, ma anche nei grandi centri urbani in generale. Vediamo maggiori dettagli previsionali per i prossimi giorni.

METEO MERCOLEDÌ. Al Nord bel tempo sulle zone alpine, nubi irregolari su Val Padana e Liguria con deboli pioviggini ancora possibili tra Genovese e Spezzino. Al Centro addensamenti sull’alta Toscana con pioviggini e nevischio sull’Appennino dai 1400m. Altrove in prevalenza soleggiato, pur con qualche nube sparsa in Sardegna. Al Sud in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, qualche innocuo annuvolamento in più solo su Sicilia e Calabria.

METEO GIOVEDÌ. Al Nord nuvoloso su Liguria ed Emilia, con addensamenti più compatti nella prima parte della giornata. Altrove tempo più soleggiato. Qualche nebbia al mattino sulla Romagna. Al Centro poco nuvoloso, ma con tendenza a qualche annuvolamento in più in Sardegna, specie dalla sera. Al Sud prevale il bel tempo, pur con qualche innocuo annuvolamento in più su nord Sicilia e Puglia.

TENDENZA SUCCESSIVA. Tra venerdì e sabato pressione in calo e transito di una perturbazione atlantica che porterà qualche pioggia. Poi possibile calo delle temperature.