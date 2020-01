3BMeteo; PROSSIME ORE perturbazione in arrivo, prime piogge dal Nord Ovest

Torna una perturbazione dall’Atlantico, la prima dell’anno nuovo.

SITUAZIONE. L’ultima perturbazione atlantica transitata sulle nostre regioni risale alla fine dello scorso anno, poi l’alta pressione ha sbarrato la porta al flusso occidentale. Oggi, venerdì, la prima del 2020 si riaffaccia allo Stivale e lo raggiungerà in giornata a partire dal Nordovest. Non si tratterà di una perturbazione in grande stile, come eravamo abituati e vederne lo scorso autunno, ma erodendo parzialmente l’alta pressione sarà in grado di portare qualche pioggia al Nordovest e sull’alta Toscana, oltre ad alcune nevicate sulle Alpi. Il resto d’Italia rimarrà in attesa. Vediamo i dettagli previsionali per la giornata di oggi, venerdì:

METEO PROSSIME ORE. Al Nord nubi in aumento al Nordovest con piogge dal pomeriggio sulla Liguria e deboli nevicate sulle Alpi occidentali dai 1000m. Ancora bel tempo prevalente su Nordest ed Emilia con nebbie in dissolvimento. In serata ulteriore peggioramento al Nordovest con rovesci in intensificazione in Liguria, piogge e rovesci sparsi in Piemonte e fenomeni in estensione a Lombardia ed ovest Emilia. Neve sulle Alpi occidentali dai 1000/1200m. Asciutto altrove ma con nubi in aumento da ovest. Al Centro nubi in aumento in Toscana con piogge dal pomeriggio sulla Versilia, in intensificazione in serata su tutta l’area centro-settentrionale e con neve sull’Appennino dai 1400m. Altrove bel tempo, pur con qualche annuvolamento in arrivo su Sardegna, Umbria e alto Lazio. Al Sud tempo stabile e in gran parte soleggiato salvo qualche annuvolamento sul nord della Sicilia. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia.