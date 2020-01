Basket.”Premio studio della FIP” a Monica Zanchiello del G.S. Meomartini. Unica cestista in Campania

La Commissione Giudicatrice della FIP ha verificato le oltre 1.100 domande pervenute per l’assegnazione dei Premi di Studio da 1.000 euro ciascuno, indirizzati a beneficio di studenti di Scuola Secondaria di secondo grado tesserati per la Federazione Italiana Pallacanestro e facenti parte di società sportive. La finalità dei Premi di Studio è quella di riconoscere agli atleti/studenti più meritevoli sia in campo sportivo sia scolastico, una premialità che mira anche a promuovere e sensibilizzare le migliori pratiche sportive e il connubio con una adeguata preparazione scolastica. I Premi di Studio verranno ufficialmente consegnati il giorno 29 febbraio 2020 alle ore 11:30 presso il Salone d’Onore del Coni in Roma alla presenza del Presidente Federale Giovanni Petrucci. Uno dei “Premi di Studio” è stato assegnato per la Regione Campania alla giovane cestista beneventana Monica Zanchiello del Gruppo Sportivo Meomartini che da tempo sta facendo parlare di se per le buoni doti tecniche ed atletiche.

Attualmente sta disputando un ottimo campionato con il gruppo Sportivo Meomartini nel torneo under 18 e serie C. Una grande soddisfazione per il movimento cestistico sannita e per i genitori, in particolare per la mamma Giusy ex cestista del BFB e del Nuovo GSA.