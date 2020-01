La Lega torna a far parlare di se anche in Campania e nel nostro Sannio annunciando ufficialmente l’apertura della campagna elettorale per le regionali. A suonare la carica è il coordinatore provinciale della Lega Benevento Luca Ricciardi che ha bocciato ancora una volta l’operato del Governatore Vincenzo De Luca, non lesinando bacchettate per Mastella e Di Maria ai quali la Lega non ha mai dato appoggio.

Sentiamo l’intervista a Luca Ricciardi realizzata da Alfredo Salzano