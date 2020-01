INCONTRO CON DE LUCA. MASTELLA: “2 MILIONI E MEZZO PER PONTE SAN NICOLA”

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha incontrato a Napoli il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca per discutere del problema del ponte Morandi di Benevento.

Il sindaco ha affidato ai social il suo pensiero sull’incontro nel capoluogo campano, sottolineando la continuità del lavoro amministrativo suo e del suo gruppo con un grande risultato per il viadotto San Nicola di Benevento: “Ringrazio il Presidente De Luca e la Ministra De Micheli. Ci danno due milioni e mezzo per la manutenzione del ponte Morandi, alias San Nicola. Con me, e lo ringrazio, l’Ing. Perlingieri. Mentre io lavoro per la città, altri tramano alle mie spalle!”.