Tempo di derby in Calabria Cosenza-Crotone chiude la prima giornata di ritorno della Serie BKT.

Si chiuderà stasera col derby calabrese il primo turno di ritorno della Serie BKT. Alle 21 al San Vito-Marulla infatti scenderanno in campo Cosenza e Crotone con l’obiettivo di iniziare questo 2020 nel migliore dei modi. I ragazzi di Stroppa per puntare ad accorciare sul secondo posto, quelli di Braglia per uscire dalla zona retrocessione diretta.

Sono 27 le edizioni del derby calabrese al San Vito-Marulla: in bilancio 17 vittorie dei padroni di casa (ultima 1-0 nella B 2018/19), 6 pareggi (ultimo 0-0 nella C-2 1978/79) e 4 affermazioni crotonesi (ultima 2-0 nella Coppa Italia di C 1975/76). Il Crotone non vince e non segna a Cosenza dal 3 settembre 1975, quando si impose 2-0 in Coppa Italia di Serie C. Da allora 5 vittorie dei padroni di casa e 3 pareggi negli 8 incroci successivi.

Cosenza a segno in casa da 8 partite di fila, con totale di 9 marcature; ultimo stop il 31 agosto scorso, 0-1 contro la Salernitana.

Probabili formazioni:

Cosenza (3-5-2): Perina; Idda, Capela, Legittimo; Baez, Bruccini, Broh, Sciaudone, D’Orazio; Pierini, Riviere. All. Braglia.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Molina, Benali, Crociata, Barberis, Mazzotta; Messias, Simy. All. Stroppa.

Arbitro: Abbattista.

Diffidati: D’Orazio, Monaco, Perina (Cosenza); Simy (Crotone).

