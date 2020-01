Riconoscimento della Regione Campania a Syed Hasnain, venerdì l’incontro con il Consigliere Mortaruolo

«Mi ha molto colpito la storia di Syed Hasnain alla ricerca di quel pizzaiolo sannita che gli ha cambiato la vita. quell’uomo dal cuore grande, ha un volto e un nome. Quello di Carmine Calabrese, un amico e concittadino di Torrecuso, che lo ha salvato e gli ha dato un futuro. Tutto questo grazie alla sensibilità di una grande professionista come Serena Dandini che su Rai3 con il suo programma “Stati Generali”, insieme a Federica Sciarelli e alla redazione di “Chi l’ha visto” ha fatto sì che Syed potesse ritrovare chi gli aveva dato un’opportunità». Così il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, on.le Erasmo Mortaruolo.

«Carmine, il mio amico pizzaiolo di Torrecuso – aggiunge Mortaruolo – è uno dei tanti volti belli dell’accoglienza, una caratteristica comune a tutti in questa terra meravigliosa che è il mio Sannio.

E che si sono finalmente ritrovati ho proposto a Syed, alla Dandini e alle redazioni di “Stati Generali” e di “Chi l’ha visto” di ritrovarci insieme, nel Sannio, per festeggiare insieme questa bella storia di amicizia e di solidarietà. Dopo averlo sentito telefonicamente, alle ore 11, riceverò ufficialmente Syed e Francesca Carli, giornalista di “Chi l’ha visto” a Napoli, nella sede del Consiglio regionale, per la consegna di un riconoscimento ufficiale della Regione Campania. Sarà presente anche l’Assessore alle Pari Opportunità Chiara Marciani, in rappresentanza del presidente De Luca».