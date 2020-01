DUE NUOVI CASI DI MENINGITE, SANITÀ NAZIONALE: “NESSUN ALLARME DI CONTAGIO. ATTIVATA PROFILASSI”

Elisoccorso in azione nel cuore della scorsa notte. Una 30enne, infatti, è stata trasferita in elicottero dall’Ospedale San Pio di Benevento all’Ospedale Cotugno di Napoli dopo la diagnosi dei sanitari per sospetto caso di meningite batterica. I medici hanno optato per un centro più attrezzato e più adatto a curare questo tipo di patologia. Partita la profilassi di controllo anche per i familiari e per il personale e i bambini dell’asilo nido in cui la donna lavora. Intanto anche a Palermo una maestra 53enne è stata ricoverata in rianimazione per meningite. Due casi esplosi nelle ultime ore che hanno allarmato la Campania e la Sicilia, ma non la sanità nazionale che conferma siano entrambi due casi isolati e sotto controllo senza che ci sia possibilità di ulteriore contagio. È stata subito attivata la profilassi preventiva per tutti i ceppi batterici del meningococco, bloccando il focolaio ed immunizzando i soggetti sani vicini alle due donne.

Elisoccorso in azione per una 30 enne trasferita al Cotugno. Sospetto caso di meningite batterica