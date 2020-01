Successo per il progetto “Scuole in Meta 2019/2020”

“Un grande successo per numero di alunni e di scuole partecipanti – ha dichiarato il vice presidente della Rugby Factory Benevento Leonardo Manganiello – In qualità di club delegato dalle società consorelle all’organizzazione dell’evento ci corre l’obbligo di ringraziare in primis la Decathlon Benevento nella persona di Franco Cioffi junior per la sponsorizzazione tecnica dell’evento, la ditta AGDV di Benevento per il sostegno incondizionato alle manifestazioni cui partecipa il ns. club, la ditta Trotta Bus Service per il contributo fornito con il servizio di trasporto degli alunni da e per le scuole di Benevento, il Comitato Regionale Campano della FIR per il contributo materiale e di uomini messo a disposizione del progetto ed in ultimo, ma non ultimo, il gruppo di lavoro degli ESR (Educatori Sviluppo Rugby) delle varie società di Benevento coordinati dal tecnico Mariano Carone.

In conclusione un ringraziamento particolare all’ Agriturismo Masseria Frangiosa dei rugbysti Antonio, Alessandro e Michele che hanno organizzato un “dolcissimo e gustosissimo” terzo tempo con crostata di marmellata e the caldo con il quale si è dato appuntamento al prossimo evento previsto per marzo/aprile 2020.