Puglia: Meloni, ‘per me parola è sacra e non dubito di Salvini’

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo detto sì alla Borgonzoni, ci siamo assunti la responsabilità di sostenerla, ci siamo battuti pancia a terra perché vincesse. Non recriminiamo. Come lo abbiamo fatto noi, siamo certi lo faranno anche gli altri alle prossime Regionali, in Puglia e nelle Marche dove abbiamo indicato Fitto e Acquaroli”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in un’intervista al ‘Corriere della Sera.

E rispetto ai dubbi che avanzerebbe la lega sulla candidatura alla presidenza della Puglia, afferma: “Sono schermaglie locali. Io sono una donna di destra, per me la parola è sacra. E non ho motivo di dubitare della parola di Salvini come lui non ha mai avuto motivo di dubitare della mia”.