CONSUD: PUZIO, “BANDO È BOCCATA D’OSSIGENO PER ARTIGIANI”

“Tengo ad informare i nostri artigiani di un’importante opportunità per le aziende, dal momento che questo può rappresentare una boccata d’ossigeno per le proprie attività.

Il bando riporta – Con deliberazione n. 426 del la Regione Campania ha infatti messo in campo misure a favore delle Micro, Piccole e Medie imprese esercenti attività commerciali e artigianali, in grado di rispondere in maniera mirata alle esigenze del territorio, favorendo l’acquisizione di soluzioni digitali ed investimenti anche al fine di migliorare la sostenibilità ambientale nonché rafforzando negli spazi fisici dei mercati e del commercio di vicinato, la dimensione quotidiana di comunità e senso di appartenenza. Le risorse stanziate, 50% a fondo perduto sull’importo del finanziamento concesso, ammontano a 10 milioni di euro, con limiti del singolo progetto, compresi tra 10.000 e 50.000 euro per progetti presentati da singole imprese e tra 50.000 e 250.000 euro per progetti presentati da aggregazioni formali di imprese. I termini di presentazione della domanda e documentazione da produrre

devono rispettare le seguenti scadenze:

ore 16.00 inizio dei termini di presentazione delle domande fino al alle ore 16.00. In caso di raggiungimento del 150% della dotazione finanziaria disponibile, i termini di presentazione delle istanze saranno sospesi anticipatamente – Tutte le ulteriori informazioni si possono trovare sul sito della Regione Campania” – Così Antonio Puzio, Capogruppo dei moderati e consigliere delegato alle politiche giovanili, al turismo e all’artigianato per il Comune di Benevento, in una nota informativa per gli artigiani sul Bando CONSUD.