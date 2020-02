3Meteo ITALIA – Imminente IRRUZIONE FREDDA con brusco calo termico e neve a quote basse

Stanno per irrompere correnti artiche che smantelleranno l'alta pressione portando un brusco calo termico e il ritorno della neve fino a quote basse al Centro-Sud.

SITUAZIONE. Ultime ore di alta pressione e mitezza fuori stagione per l’Italia, con l’alta pressione che sta per cedere sotto la spinta delle correnti polari. Le prime ore della settimana però iniziano con un clima particolarmente dolce su gran parte d’Italia, sotto la protezione di un mite anticiclone alimentato da correnti subtropicali. Da martedì invece si cambierà drasticamente musica: l’alta pressione si allungherà dall’Europa occidentale verso le isole britanniche favorendo la discesa di correnti fredde di origine artica lungo il suo bordo destro, che irromperanno sull’Italia determinando un brusco calo termico da nord a sud entro giovedì. Sarà anche l’occasione per il ritorno della neve a quote basse sulle Alpi di confine e sulle adriatiche centro-meridionali. Vediamo i dettagli:

METEO MARTEDÌ. Peggiora sin dalle prime ore della giornata sull’arco alpino con piogge e neve in calo fino a 600/800m entro sera. In giornata peggiora anche sulle adriatiche centro-meridionali con piogge, rovesci ed anche qualche temporale entro sera sulle coste marchigiane ed abruzzesi e neve sull’Appennino dai 1700m. Altrove tempo in prevalenza soleggiato. Venti in rinforzo dai quadranti occidentali e temperature in diminuzione al Centro-Nord.

Meteo Italia martedì

METEO MERCOLEDÌ. Ultimi fiocchi sui confini alpini centro-orientali dai 300/600m, in esaurimento . Instabile su regioni adriatiche centro-meridionali con piogge e rovesci più frequenti su Abruzzo, Molise e Lucania, in estensione entro sera a Calabria e gran parte della Sicilia con neve in calo fino a 400/500m sulla dorsale appenninica, 600m sui rilievi della Sicilia. Sul resto d’Italia bel tempo, ma con venti settentrionali tesi o forti e temperature in sensibile diminuzione.

Meteo Italia mercoledì

METEO GIOVEDÌ. Residua instabilità sulla Sicilia centro-orientale con neve dai 500/600m, ma fenomeni in esaurimento in giornata. Sul resto d’Italia prevale il bel tempo, pur con tendenza ad addensamenti su Levante Ligure ed alta Toscana. Venti ancora tesi da nord-nordest, temperature in ulteriore calo su tutta Italia, con gelate notturne su Val Padana e fondovalle appenninici del Centro.