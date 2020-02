Palermo, 4 feb. (Adnkronos) – “Tra tre mesi ci sarà il voto in Veneto, penso che il centrodestra vincerà superando il 60 per cento e la Lega arriverà al 50. Stiamo crescendo in Sicilia e in Calabria, ci presenteremo, per la prima volta, in Campania e in Puglia”. Così Matteo Salvini incontrando i giornalisti a Palermo.