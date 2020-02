3BMeteo. PROSSIME ORE TEMPORALI, GRANDINE e rovesci di NEVE, ecco dove

METEO ITALIA PROSSIME ORE. L’instabilità di stampo invernale che sta caratterizzando la giornata di mercoledì su parte d’Italia proseguirà per il resto della giornata sulle stesse regioni, a causa del passaggio di un fronte freddo di origine polare in movimento da nord verso sud lungo lo Stivale. In particolare prenderà di mira il medio-basso Adriatico e il Sud con piogge tra Abruzzo e medio-alta Puglia, locali temporali e neve dai 400/500m, qualche pioggia anche su Campania e Calabria con neve dai 500m circa, instabile sulla Sicilia centro-orientale con piogge e temporali in intensificazione la sera e neve dai 500m e qualche goccia in sconfinamento verso ovest fino al Palermitano. Sul resto d’Italia il tempo sarà secco e in prevalenza soleggiato, salvo gli ultimi addensamenti sulle Alpi orientali confinali con nevischio in esaurimento. Attenzione ai venti forti settentrionali con possibili mareggiate sulle coste adriatiche centro-meridionali e su quelle del basso Tirreno. Temperature in ulteriore calo.