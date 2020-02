Sicilia: ok Ars a mozione su continuità territoriale, M5S ‘essere isolani non isolati’

Palermo, 5 feb. (Adnkronos) – “Essere isolani non vuol dire essere isolati. I cittadini della nostra isola vivono quotidianamente il problema di doversi spostare fuori dalla Sicilia. Con il governo nazionale si è provveduto a mettere in legge di bilancio le tariffe sociali. Anche l’Ars ha compreso l’importanza della mobilità sancita dall’articolo 16 della nostra Costituzione”. Così la deputata del M5S all’Ars Jose Marano commenta la mozione approvata a Palazzo dei Normanni che impegna il governo regionale ad attivare interlocuzioni necessarie per il riconoscimento di tariffe agevolate per lavoratori, studenti fuori sede e residenti che si spostano per cure mediche per i passeggeri che viaggiano dagli aeroporti di Catania e Palermo verso Roma e Milano e viceversa.

“Siamo felici del rinnovato interessamento della politica siciliana verso il caro voli – aggiunge – Dispiace notare come però questo interessamento sia stato palesemente postumo rispetto alle prese di posizioni del governo Conte, ma a questo punto ben vengano se si mettono da parte gli steccati politici per dare risultati utili a tutti i cittadini”.