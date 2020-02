Sicilia: formazione e impresa, da Regione bando da 6mln

Palermo, 12 feb. (Adnkronos) – Sei milioni di euro per la formazione di disoccupati o inoccupati, puntando al loro inserimento stabile nelle aziende. A presentare l’avviso ‘Formazione per la creazione di nuova occupazione’ alle imprese del territorio è stato l’assessore regionale alla Formazione Roberto Lagalla in un incontro che si è svolto stamattina alla Camera di Commercio di Palermo, insieme al vice presidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese. Il bando è rivolto a imprese e enti di formazione in forma associata che potranno presentare i loro progetti fino al 6 marzo 2020. Le imprese si impegnano a garantire un effettivo inserimento in organico di almeno il 25% dei formati che avranno sostenuto un periodo di tirocinio in azienda, oltre alle ore di formazione in aula.

“Attraverso questo Avviso – afferma Lagalla – favoriamo l’occupazione e restituiamo speranza e opportunità ai nostri giovani. Lo facciamo portando la formazione dentro le imprese attraverso un bando sperimentale per la Sicilia e mettendo a disposizione 6 milioni di euro. Puntiamo ad accrescere la competitività delle imprese siciliane investendo sulla formazione di soggetti disoccupati o inoccupati e creando le condizioni per il loro stabile inserimento in azienda”.