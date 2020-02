Picariello:” Stipendi ok ai dipendenti ACER. Ringraziamento al segretario Mauro (FI)

Un plauso particolare va al segretario provinciale di Forza Italia della provincia di Benevento avv. Domenico Mauro ,il quale ha sposato la causa dei lavoratori del Acer , che sono rimasti senza stipendio per oltre 20 giorni. Lo stesso quindi ha interessato della vicenda de quo, l’on. CESARO capo gruppo in Consiglio regionale ,presentando una interrogazione sulla palude amministrativa che il governatore della Campania ha creato, varando una riforma degli ex Iacp che invece di rilanciare le politiche abitative ha prodotto solo macerie. Lo stesso ha presentato una interrogazione sulla mancata approvazione del Bilancio di previsione che ha portato 252 dipendenti a non avere lo stipendio. Questa battaglia purtroppo dovrà continuare e quindi sicuramente i vertici di Forza Italia vigileranno sul pantano amministrativo -politico che ha portato alla paralisi degli istituendi ACER.

Rapresentante Sindacale Unitario

Antonio Picariello.