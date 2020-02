Sud: Conte sceglie scuola Gioia Tauro premiata da Colle, da qui parte sfida Meridione

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – Per lanciare il piano per il Sud il premier Giuseppe Conte ha scelto la Calabria, Gioia Tauro, e una scuola: l’Istituto di istruzione secondaria ‘Francesco Severi’, l’anno scorso premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’ambito del concorso ‘Mai più schiave’, dedicato alle storie e alle riflessioni degli studenti su ogni forma e condizione di vecchie e nuove schiavitù. La scelta del presidente del Consiglio, viene spiegato, è nel segno della speranza, del futuro, del rilancio, la scuola la location migliore per lanciare la sfida, tra le più sentite del suo governo. In una convinzione solida che il premier ama ripetere: “se riparte il Sud, riparte l’Italia”.