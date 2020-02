Calcio a 5. Benevento 5, weekend vincente per i giallorossi

UNDER 19 – Primo storico accesso alla finale di ‘Coppa Campania’ per l’under19 di mister Pellegrino Di Fede con i giallorossini che hanno superato 6-4 in semifinale il Casilinum al PalaTedeschi, teatro in questo fine settimana della ‘Final Four’ della manifestazione tricolore. Grande protagonista della sfida è stato Ascione che ha messo a segno una tripletta mentre le altre marcature sono state realizzate da Romano (2) e De Luca.

Oggi, con il fischio d’inizio fissato alle 18:30, il Benevento5 affronterà in finale al PalaTedeschi i napoletani del Real Torre del Greco che ieri hanno battuto 4-2 il Mama San Marzano al termine di una gara in bilico fino all’ultimo.

SERIE C1 – Quarta vittoria consecutiva in campionato per i ragazzi di mister Di Costanzo che nell’ultimo turno al PalaTedeschi hanno battuto 4-3, in rimonta, il Casagiove. Il primo tempo si è chiuso sull’1-1 (rete sannita di Mandato) mentre nella ripresa, dopo il nuovo vantaggio ospite, i giallorossi hanno ribaltato la situazione con le marcature di Esposito, Mandato e Bertoni con la terza rete del Casagiove che ha fissato, poi, il punteggio sul definitivo 4-3.

Grazie a questa vittoria, il Benevento 5 è sempre sesto a 34 punti insieme al Futsal Coast ma i giallorossi sono appena a -4 dal secondo posto e nella prossima giornata faranno visita alla capolista Sala Consilina.