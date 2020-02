Governo: Bernini, ‘situazione che umilia politica e istituzioni’

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “L’Italia ha formalmente un governo, che però è impegnato in una guerra quotidiana contro sé stesso e di fatto non governa più. Da ieri, con la visita di Conte al Quirinale, abbiamo appreso che il premier non sa più se ha una maggioranza, e quale essa effettivamente sia: se con Italia Viva, se con i secessionisti renziani o se con presunti responsabili in sonno al Senato. È una situazione che umilia la politica e le istituzioni, che danneggia il Paese e che va dunque immediatamente chiarita”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

“Conte non soffre crisi d’identità, e infatti ha guidato prima un esecutivo gialloverde e poi uno giallorosso, ma ora ha il dovere di chiarire un autentico giallo politico: dispone ancora di una maggioranza?”, chiede l’esponente azzurra.