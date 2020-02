Agricoltura: in Sicilia sette Distretti del cibo, isola pronta a partecipare a bando nazionale (2)

(Adnkronos) – “Attraverso il lavoro sviluppato in questi mesi – ha detto Bandiera – oggi la Sicilia ha le carte in regola ed è pronta a cogliere questa opportunità che va nella direzione di promuovere lo sviluppo territoriale e delle nostre produzioni agroalimentari di qualità”. I Distretti riconosciuti sono: Distretto del cibo bio slow pane e olio; Distretto del cibo del sud-est siciliano; Distretto del cibo del sud est Sicilia Etna Val di Noto; Distretto delle filiere e dei territori di Sicilia in rete; Distretto del cibo ATS Sikania; Distretto del cibo Bio- Mediterraneo; Distretto del cibo dei Nebrodi Valdemone; Distretto del cibo Born in Sicily Routes- Val di Mazara.