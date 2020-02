Prescrizione: Bottici (M5S), ‘processo strage Viareggio dimostra esigenza riforma’

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Dopo la sentenza di primo grado, e arrivati all’appello, due capi di imputazione nel processo per la strage di Viareggio sono stati cancellati per avvenuta prescrizione. Quale sarà la giustizia possibile per le 32 vittime? Ascoltare in Senato la testimonianza di chi da 10 anni non perde un’udienza, come Marco Piagentini, rende ancora più importante l’applicazione della riforma della prescrizione del nostro ministro della Giustizia Alfonso Bonafede”. Lo afferma la senatrice toscana M5S Laura Bottici, commentando l’intervento di Piagentini all’evento che il Movimento 5 stelle ha organizzato in Senato ad un anno dalla legge ‘spazzacorrotti’.

“Piagentini -aggiunge- è un sopravvissuto al rogo che tra quelle fiamme ha perso i suoi figli e la moglie e si batte con i familiari delle vittime riuniti nel comitato ‘Noi non dimentichiamo’ per avere giustizia, in nome di chi non ce l’ha fatta. Non permettiamo che la vicenda giudiziaria della strage di Viareggio possa diventare l’ennesimo emblema di uno Stato che lascia senza risposte i cittadini”.