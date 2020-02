Inzaghi prova la squadra anti “Virtus Entella”. Ultimo test venerdì prima della partenza per la Liguria

Prosegue la preparazione del Benevento in vista della gara di sabato prossimo in terra ligure contro l’Entella di Boscaglia.

Sul green del “Carmelo Imbriani”, Maggio e compagni hanno dapprima svolto attivazione e riscaldamento muscolare successivamente lavori atletici ed esercitazioni tecnico-tattiche.

La seduta si è conclusa con una partita a ranghi ridotti.

Gli stregoni torneranno ad allenarsi nella giornata di domani.

Appuntamento nel pomeriggio allo stadio “Ciro Vigorito”.

Lavoro differenziato sul campo per il difensore Tuia e i centrocampisti Basit, Kragl e Tello.

Recupero personalizzato in piscina per il Gyamfi, mentre per Vokic cure fisioterapiche e camera iperbarica.