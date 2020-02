Inzaghi: “Con l’Entella altra gara difficile. Giallorossi pronti alla sfida”. VIDEO

Sabato alle 15.00 trasferta a Chiavari (Liguria) per il Benevento sul campo della Virtus Entella per centrare un altro obiettivo stagionale. Inzaghi potrà contare sul recupero di Schiattarella e di Volta che gli consentiranno di avere qualche soluzione in più. Sarebbero pronti anche Tuia e Tello, ma visto che il campo sintetico può giocare brutti scherzi, il tecnico piacentino preferisce non rischiarli. Pronto al rientro in campo per la prossima settimana il tedesco Oliver Kragl. Contro l’Entella, ha detto Inzaghi, sarà una partita difficile. In casa i liguri hanno un ruolino di marcia incredibile. Siamo pronti a sfatare anche questo tabù, e ad infrangere il record detenuto dall’Ascoli. Se dovessi giocare con Improta ed Insigne allora il tecnico giallorossi riconfermerà il modulo 4-4-2. Ma questo lo deciderò nelle prossime ore.

Sentiamo le parole di Inzaghi in sala stampa