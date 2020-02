3BMETEO, CALDO FUORI STAGIONE, ecco le TEMPERATURE PREVISTE nei prossimi giorni, MAPPE

SITUAZIONE. L’alta pressione è già in fase di rimonta nel corso di giovedì, dopo il veloce passaggio instabile e più fresco di metà settimana. Nei prossimi giorni, almeno fino all’inizio della prossima settimana, si consoliderà ulteriormente il regime anticiclonico sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia con il tempo che si manterrà stabile e in gran parte soleggiato. A dar manforte all’alta pressione saranno correnti molto miti di estrazione afro-mediterranea che convergeranno all’interno del bunker anticiclonico favorendo un aumento delle temperature e condizioni climatiche del tutto primaverili, sia nel weekend che in avvio di settimana. vediamo i dettagli:

METEO TEMPERATURE VENERDÌ. Resiste un po’ di fresco solo al primo mattino al Nord e su alcuni fondovalle del Centro per le inversioni termiche notturne al seguito del fronte freddo transitato a metà settimana, ma aumentano i valori diurni grazie alla presenza del sole e all’aria mite che inizia ad affluire all’interno dell’alta pressione. Minime che al Nord e in Toscana ed Umbria potranno localmente avvicinarsi agli zero gradi. Massime però intorno ai 13/15°C al Nord, fino a 16°C tra Piemonte e Lombardia, tra 13 e 16°C al Centro, fino a 17/18°C in Sardegna, tra 13 e 16°C al Sud.