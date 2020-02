Contrasto alla Povertà Educativa, la CGIL Benevento presenta “La Scuola del Popolo”

Lunedì, 24 febbraio 2020, alle ore 16.30, la Segreteria Provinciale della CGIL Benevento presenterà il progetto “La Scuola del Popolo”.

La conferenza stampa di presentazione del progetto e delle iniziative previste sul territorio sannita si svolgerà presso la sede della CGIL Benevento di via Leonardo Bianchi, n. 9 alla presenza dei vertici della segreteria provinciale e dei segretari di categoria.

“La Scuola del Popolo”, nata nell’ambito delle azioni che la CGIL mette in campo per contrastare il fenomeno sempre più emergenziale della povertà educativa, vuole offrire la possibilità alle fasce sociali più deboli, dai lavoratori espulsi dal sistema produttivo ai giovani che non lavorano e non studiano, dai migranti agli studenti, una nuova opportunità di socializzazione, di formazione e di confronto su temi di interesse artistico, storico e culturale al fine di creare nuova consapevolezza dei propri diritti e del senso di cittadinanza.

Il progetto vede l’impegno di volontari e docenti in pensione e coinvolge le sedi territoriali della Cgil che diventano in questo modo luoghi di animazione culturale e politica.