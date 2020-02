ENTELLA – BENEVENTO : LE PAGELLE. Poker in Liguria per la Strega.

Il Benevento vince anche a Chiavari contro l’Entella con un sonoro 4 a 0. Ancora clean sheet per Montipò, Eurogol di Sau, terza marcatura di fila per Insigne. MONTIPÓ 7: gli attaccanti avversari non lo impensieriscono particolarmente ma il portierone giallorosso compie due perfette parate che gli fanno portare a casa l’ennesimo clean sheet della stagione. BARBA 6,5: il nuovo acquisto è ormai entrato perfettamente nei meccanismi della squadra e non sbaglia praticamente mai. CALDIROLA 7: si procura il rigore che Viola trasforma in rete, in difesa è il solito muro invalicabile. MAGGIO 7: il capitano sta vivendo una seconda giovinezza: ottimo sia in fase di copertura che quando si propone in avanti. LETIZIA 6,5: il terzino napoletano, oltre ad offrire vari spunti ai compagni, prova anche la soluzione personale, sfiorando di poco la porta avversaria. VIOLA 7: sempre glaciale dagli undici metri, il regista calabrese trasforma il rigore per il fallo su Caldirola e svirgola preziosi assist. SCHIATTARELLA 6,5: tornato titolare, il napoletano se la cava egregiamente ed è autore di una prestazione di sostanza e qualità. HETEMAJ 6,5: perde un pallone importante a inizio partita e poi non sbaglia più niente. È costretto a uscire per infortunio. (82 DEL PINTO sv pochi minuti per l’immortale che partecipa alla festa finale) INSIGNE 7,5: il napoletano va in rete per la terza giornata di fila con un gol di pregevole fattura e sembra un giocatore ritrovato. SAU 7: il gol del vantaggio del cagliaritano è classe pura, è costretto a chiedere il cambio a causa dei crampi. (70′ IMPROTA 6,5: quando entra in campo dà sempre l’anima ma questa volta il grande vantaggio gli consente di giocare con più tranquillità) MONCINI 6: cerca il gol in tutti i modi ma senza successo. Ne sbaglia uno abbastanza facile anche per la bravura di Contini (74′ CODA 6,5: il numero 9 entra e segna un gol da vero bomber) Allenatore – INZAGHI 8: i giallorossi dettano legge anche a Chiavari dove dopo 25 minuti già sono in vantaggio per 3 a 0. Questi giocatori non sembrano mai appagati ma al contrario vogliono macinare record su record e tutto ciò è indubbiamente merito della mentalità vincente dell’allenatore piacentino.