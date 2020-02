Spal-Juventus 1-2

Ferrara, 22 feb. – (Adnkronos) – La Juventus batte 2-1 la Spal in uno degli anticipi della 25esima giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara. Di Ronaldo al 39′ e Ramsey al 60′ le reti bianconere, Petagna su rigore al 69′ firma il gol dei padroni di casa. In classifica la Juventus resta in vetta con 60 punti, 4 in più della Lazio e 6 dell’Inter, impegnate domenica rispettivamente in trasferta con il Genoa e in casa con la Sampdoria. Gli estensi restano ultimi a quota 15.