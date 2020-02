Mastella annuncia la nuova Giunta Comunale

On.Mario Clemente Mastella Sindaco dal 22/06/2016 Restano al sindaco PICS e Bando Periferie

Rosa (Rossella) Del Prete-deleghe: “alla scuola, istruzione, asili nido, diritto allo studio, lotta alla dispersione scolastica, mensa, progetti speciali per l’infanzia, cultura e Unesco”;

Mario Pasquariello – deleghe: “ai lavori pubblici, alle infrastrutture, alla protezione civile, al ciclo dei fiumi, delle acque reflue, con esclusione quindi di tutto quanto attiene al ciclo e all’utilizzo delle acque destinate ad uso domestico, alla bonifica dei siti inquinanti dai rifiuti urbani e assimilabili e alle discariche abusive”;

Antonio Reale-deleghe: “alle politiche ambientali, al ciclo dei rifiuti ed alla raccolta differenziata, alle politiche energetiche e risorse alternative, Cimitero con riguardo alla programmazione e servizi cimiteriali, al decoro urbano, verde pubblico e ai parchi”;

Luigi Ambrosone-con deleghe: “alle politiche sociali, alle politiche per la famiglia e per l’infanzia, alle emergenze abitative, alle politiche per la casa, alle politiche per le disabilità, trasporto pubblico, mobilità e PUM”;

Carmela Coppola– deleghe: “personale, servizi demogrtafici, statistica, politica per le contrade, rapporti con i comitati di quartiere, rapporti con le associazioni, volontariato”;

Oberdan Picucci– deleghe: “a spettacoli, sistema museale, teatrale e musicale, commercio e aree mercatali, sanità, contenimento e gestione del randagismo”;

Raffaele Romano– deleghe: “all’urbanistica ed alla gestione del territorio, anticorruzione, anticorruzione interna, legalità e trasparenza, rapporti con le associazioni anticriminalità”;

Maria Carmela Mignone-deleghe: “al sostegno alle imprese, all’agricoltura, SUAP, Agenda Digitale, Smart City, Innovazione Tercnologica, Agenda Europea, Rapporti con le Università”;

Maria Carmela Serluca-deleghe: “alle politiche economiche (bilancio, programmazione finanziaria, fisco e tributi), al patrimonio, al patrimonio immobiliare residenziale, alla lotta all’evasione, al controllo analogo,Vice Sindaco”;

CONSIGLIERE COMUNALE Vincenzo Lauro funzioni: “di studio, di consulenza e di proposta in materia di contenzioso, di sport”;

CONSIGLIERE COMUNALE Patrizia Callaro funzioni: “relative alle Pari Opportunità”;

CONSIGLIERE COMUNALE Antonio Puzio funzioni: “politiche giovanili, artigianato,ithe per il turismo”.