Basilicata: Brillante nominato direttore dell’Associazione allevatori

Giuseppe Brillante, 63 anni, originario di Montesarchio (Benevento), è il neo direttore dell’Associazione regionale allevatori di Basilicata: si è insediato ufficialmente questa mattina dopo la delibera del Consiglio direttivo presieduto da Palmino Ferramosca. Brillante prende il posto di Augusto Calbi, passato a svolgere lo stesso incarico all’Ara Campania. “Sposato, padre di due figli – si legge nel comunicato stampa dell’Ara Basilicata – Brillante proviene dalla direzione di numerose Federazioni provinciali e regionali dell’organizzazione professionale degli imprenditori agricoli”.

“Per lui – è ancora scritto – si tratta di un ritorno in Basilicata, nel 2012 da responsabile regionale dell’organizzazione agricola contribuì in maniera attiva a trasformare in unica associazione di valenza regionale le due organizzazioni provinciali degli allevatori operanti sul territorio lucano”. “Sono contento di tornare in una regione che conosco bene e che apprezzo – ha commentato Brillante – e per la quale sono ben lieto di continuare a dare il mio contributo in termini di idee ed esperienza per consolidare e sviluppare ulteriormente l’attività di servizi qualificati e specializzati a beneficio di tutti gli allevatori lucani”.

adnkronos