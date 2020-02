CORONAVIRUS. SERLUCA:” COERENZA DI COMPORTAMENTO DEI SINDACI”

Ho partecipato, insieme al sindaco Mastella e all’assessore alla sanità Picucci, alla riunione indetta dal Presidente della Regione Campania con tutti i sindaci dei comuni campani e ai prefetti sul Coronavirus.

Questa la prima parte dell’intervento dell’assessore al Bilancio del Comune di Benevento Maria Carmela Serluca.

La presenza di tanti rappresentanti degli enti locali testimonia la preoccupazione che i sindaci, proprio per essere l’istituzione più vicina ai cittadini, hanno in questo momento in cui è richiesta la massima attenzione e collaborazione tra le istituzioni presenti sul territorio.

Coerenza di comportamento tra i sindaci, senso di responsabilità e obiettivi comuni è quanto auspicato.

Purtroppo sono stati appena resi noti due casi positivi in Campania.

Si impone un rigore nell’applicazione delle direttive impartite dal Ministero della salute e dalla Regione.