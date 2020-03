3BMETEO; VORTICE sull’Italia con temporali, FORTE VENTO e NEVE. Situazione e previsioni

AGGIORNAMENTO ORE 9,30. PIOGGE ABBONDANTI E FIUMI IN PIENA IN EMILIA – Un profondo vortice depressionario con valori di circa 995hPa è in azione sull’Italia e si colloca sulle regioni settentrionali, orchestrando una perturbazione che agisce su buona parte d’Italia. Dopo le condizioni di maltempo anche intenso che hanno caratterizzato l’avvio della settimana, la mattinata di martedì inizia con piogge e rovesci che al Nord insistono su Emilia Romagna, est Lombardia e, Veneto e Friuli rendendo la situazione critica in alcuni casi. Proprio in Emilia diversi corsi d’acqua hanno raggiunto la soglia di allerta, tra cui Santerno, Reno e Secchia nei tratti appenninici. Nevica invece sulle zone appenniniche a quote più basse rispetto a ieri, con i fiocchi che ora scendono fino a 900/1000m.

NEVE SULLE ALPI ORIENTALI – La perturbazione ha ormai abbandonato il Nordovest e si concentra al Nordest, dando luogo a nevicate sulle Alpi orientali oltre i 700/900m con fiocchi che in avvio di giornata si concentrano in particolare tra Cadore e Carnia. Da inizio evento si contano accumuli di neve fresca fino a 35/40cm a 1500m.

PIOGGE E TEMPORALI SULLE REGIONI TIRRENICHE – La parte più avanzata del fronte impegna le regioni tirreniche anche se la nuvolosità e i fenomeni non risultano omogeneamente distribuiti e si concentrano soprattutto sulle zone interne coinvolgendo in primis Toscana, Umbria e Lazio. Alcuni fenomeni sconfinano verso est alle zone interne delle Marche, anche in forma temporalesca. Sul resto d’Italia si segnalano alcuni rovesci in Sardegna sul settore settentrionale, in Calabria, Puglia e nordest Sicilia.

METEO PROSSIME ORE – Il minimo di pressione si sta spostando verso il Centro Italia e l’instabilità si concentrerà oggi, martedì, al Nordest e sulle regioni centro-meridionali, specie insulari. In particolare al Nord ampie schiarite attese al Nordovest, instabile su est Lombardia ed Emilia Romagna con rovesci più intensi nella prima parte della giornata ma in graduale attenuazione entro sera. Neve sulle Alpi orientali dai 700/900m, 1000m sull’Appennino Emiliano. Al Centro schiarite in Sardegna salvo qualche pioggia o rovescio in arrivo in serata. Sulle peninsulari piogge e rovesci in Toscana ed Umbria, dal pomeriggio qualche fenomeni anche su Lazio e Marche, specie interne. Neve sulla dorsale appenninica dai 1000/1200m. Ampie schiarite prevalenti in Abruzzo. Al Sud inizialmente instabile con piogge e temporali sparsi fin sul nord della Sicilia ma con fenomeni che inizieranno ad attenuarsi gradualmente nel corso della giornata. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia.