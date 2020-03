Coronavirus: Zingaretti, ‘ognuno faccia propria con comportamenti’

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Sull’emergenza Coronavirus, in attesa che vengano presi nuovi provvedimenti restrittivi che intervengano sugli eventi, sulle abitudini e sui comportamenti individuali, è importante che ognuno di noi faccia la propria parte per contenere la diffusione del virus seguendo le indicazioni della scienza, come ad esempio mantenere una distanza di sicurezza con le altre persone di almeno un metro per ridurre il rischio di contagio, lavandosi spesso le mani e non toccandosi occhi, naso e bocca, riducendo la partecipazione a eventi pubblici o affollati”. Lo dice in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti.